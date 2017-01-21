В Хачмазском районе произошла цепная авария.

Как сообщает АПА, ДТП произошло на 7 километре дороги Хачмаз-Губа. Столкнулись автомобили «Ford», «Toyota», «Mercedes» и Ваз 21011. В результате ДТП водитель и 2 пассажира ВАЗ 21011 получили травмы. Пострадавшие Мамедов Рагим Рамиз оглы (1981г.р), Зейналова Лейла Гаджибаба гызы (1990 г.р) и Зейналлы Сянан Габибулла оглы (1990 г.р) были доставлены с травмами различной степени тяжести в ЦРБ Хачмаза. Состояние всех трех пострадавших расценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.