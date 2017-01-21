Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона №484 – VQD от 30 декабря 2016 года Азербайджанской Республики «О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц переселенных в пределах страны)».

Как сообщает АПА, согласно распоряжению, Кабинету министров поручено подготовить и в течение трех месяцев представить президенту страны предложения, связанные с достижением соответствия законов Азербайджана и принятых президентом актов закону Азербайджанской Республики «О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц переселенных в пределах страны)». Обеспечить в течение трех месяцев соответствие нормативно-правовых актов Кабинета министров данному закону и проинформировать президента Азербайджанской республики.

Центральные органы исполнительной власти должны проконтролировать соответствие данному закону нормативно-правовых актов органов центральной исполнительной власти, в течение пяти месяцев проинформировать президента об исполнении данного распоряжения, а также решить другие исходящие из данного закона вопросы.

Министерство юстиции поручается обеспечить и проинформировать Кабинет министров о соответствии актов нормативного характера и нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти закону «О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц переселенных в пределах страны)».