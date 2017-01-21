В столице Кувейта Эль-Кувейте в пятницу приземлился самолет ЗАО «Азербайджанские авиалинии», выполнивший первый чартерный рейс между Баку и Эль-Кувейтом, сообщили Trend в посольства Азербайджана в Кувейте.

Данный рейс был выполнен в рамках соответствующего соглашения между правительствами двух стран, подписанного 16 ноября прошлого года, сообщили в посольстве.

В соответствии с соглашением между ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и Группой компаний «Аль-Каземи» следующие чартерные рейсы будут осуществлены в феврале, апреле, июне, июле и августе 2017 года.

В связи с прибытием первого самолета прошла торжественная церемония, на которой присутствовали представители гражданской авиации Кувейта, Группы компаний «Аль-Каземи» и сотрудники посольства Азербайджана в Кувейте. На церемонии выступили временный поверенный в делах Азербайджана в Кувейте Джавид Мусаев и президент Группы компаний Тарек Аль-Каземи.

В выступлениях было отмечено, что открытие прямых авиарейсов между двумя странами даст толчок развитию отношений не только в секторе туризма, но и в экономической сфере.

В посольстве отметили, что в пятницу также был осуществлен первый чартерный рейс из Эль-Кувейта в Баку компанией «Аль-Джазира».

Напомним, что с первого февраля 2016 года во всех международных аэропортах Азербайджана была внедрена система упрощенного оформления виз, что стало причиной роста турпотока из Кувейта, Катара, Омана, Саудовской Аравии, Бахрейна и других стран.