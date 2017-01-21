Как передает RT со ссылкой на телеканал PressTV, взорвался автомобиль, начинённый взрывчаткой.
По предварительным данным, при взрыве могли пострадать и погибнуть люди.
Лагерь беженцев, в котором произошёл взрыв, находится в провинции Хомс.
Как передает RT со ссылкой на телеканал PressTV, взорвался автомобиль, начинённый взрывчаткой.
По предварительным данным, при взрыве могли пострадать и погибнуть люди.
Лагерь беженцев, в котором произошёл взрыв, находится в провинции Хомс.
Дата: 2017/01/21 15:58
Раздел: Мир
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