В лагере беженцев на сирийско-иорданской границе произошёл взрыв.

Как передает RT со ссылкой на телеканал PressTV, взорвался автомобиль, начинённый взрывчаткой.

По предварительным данным, при взрыве могли пострадать и погибнуть люди.

Лагерь беженцев, в котором произошёл взрыв, находится в провинции Хомс.