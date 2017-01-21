Следственный комитет Армении установил личность предполагаемого убийцы 26-летней Кристине Арзуманян и обстоятельства преступления.

Как передает news.am, 13 января от жительницы Еревана поступил сигнал о том, что 27 декабря 2016 г ее подружка села в такси, однако до дома девушка не доехала.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия была установлена личность водителя. Выяснилось, что потерпевшая знала его, и часто пользовалась его услугами. Кроме того, оба, вместе с несколькими другими лицами, играли в лотерею. Сумма составляла 500 тысяч драмов.

Вечером 27 декабря девушка попросила отвезти ее в Сисиан. По дороге возник спор по поводу денег, в итоге водитель ударил девушку, потом задушил, а тело выбросил в овраг.