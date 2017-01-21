Решение о выдаче американской стороне бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена должны принимать российские миграционные органы или лично президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости» со ссылкой на его интервью телеканалу «Би-би-си».

«Он не игрушка, которую можно подарить, он — человек», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что в случае экстрадиции Сноудена ему может грозить смертная казнь, так как в США до сих пор применяется данная мера наказания.