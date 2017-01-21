Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу, 21 января, распоряжение о повышении минимальной заработной платы.

Размер минимальной месячной заработной платы с 1 января 2017 года определен на уровне 116 манатов.

Кроме того, президент подписал распоряжение об индексации страховой части трудовых пенсий.

Согласно распоряжению, министерству труда и социальной защиты населения поручено с первого января 2017 года обеспечить повышение страховой части трудовых пенсий всех видов в соответствии с индексом потребительских цен по 2016 году; осуществить индексацию сумм пенсионного капитала, накопленных в страховой части персональных счетов в системе персонального учета.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.