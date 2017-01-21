Министр культуры Южной Кореи Чо Юн Сун была арестована по подозрению в составлении «черных списков» деятелей культуры, критиковавших действия властей, сообщает «Ренхап».

Центральный районный суд Сеула выдал ордер на арест Чо Юн Сун по обвинению в злоупотреблении служебным положением и даче ложных показаний. Также суд постановил арестовать бывшего начальника администрации президента страны Пак Кын Хе Ким Ки Чху.

Известно, что список содержит 10 тыс. фамилий, включая лауреата международной Букровской премии 2016 года Хан Канг и обладателя главного приза Каннского кинофестиваля в 2004 году режиссера Пак Чхан Ук.

Чо Юн Сун была старшим президентским секретарем по политическим вопросам с 2014 по 2015 год, а в прошлом году стала министром культуры. Чо Юн Сун и Ким Ки Чху входят в ближайшее окружение президента Южной Кореи.