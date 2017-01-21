Власти Белоруссии приняли решение о продлении действия тарифов на транспортировку нефти по территории страны в 2017 году. Об этом сообщается в постановлении на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.

«Из пункта 3 постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии от 30 декабря 2016 года №48 «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Белоруссии» слова «и действует по 31 марта 2017 года» исключить»,— говорится в постановлении. Решение вступает в силу 1 февраля и продлится в течение 2017 года.

Россия решила изменить график поставок нефти в Белоруссию в первом квартале года. В планах — сократить поставки до 4 млн т. Решение принято после того, как сторонам не удалось найти решение газового спора. Изначально график подразумевал поставку 4,5 млн т нефти в квартал, но теперь Москва продолжит практику сокращения поставок нефти, чтобы побудить Минск погасить более $400 млн долга за газ, напоминает Коммерсантъ.