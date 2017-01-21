

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Во второй половине дня местами возможны дожди, ближе к вечеру мокрый снег. Подует порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, днем 3-5° тепла, в Баку ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 мм до 772 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

В некоторых районах Азербайджана в основном будет без осадков. Днем в некоторых районах возможны дожди, в горных и предгорных районах мокрый снег, снег. Местами будет туман.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-7° тепла, в горах ночью 4-7° мороза, днем 0- 4° мороза.