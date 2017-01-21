Международный банк Азербайджана (МБА) приостановил прием депозитов в долларах США на сроки свыше одного года, сообщается в субботу на сайте банка.

Согласно информации, МБА будет принимать долларовые депозиты сроком на 12 месяцев, тогда как ранее клиенты банка могли разместить в нем свои средства в иностранной валюте на срок до 10 лет.

«Уже заключенные с клиентами договора не будут автоматически продлеваться с аналогичными условиями после завершения их срока. Клиенты по своему желанию смогут продлить договора согласно новым условиям», — отмечено на официальном сайте банка.

Кроме того, банк увеличил процентную ставку по долларовым депозитам. Так, согласно новым условиям, процентная ставка по ним составляет 3 и 3,25 процента в зависимости от частоты выплаты дивидендов — 3 процента в случае ежемесячной выплаты, 3,25 процента — в случае выплаты дивидендов раз в год, передает Тренд.

Условия МБА по приему средств в манатах не претерпели изменений.