Число жертв взрыва на овощном рынке в области Куррам на северо-западе Пакистана достигло 21 человека, около 40 раненых, сообщает Reuters со ссылкой на представителя властей.

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По меньшей мере 12 человек погибли, более 30 пострадали в результате взрыва, прогремевшего на овощном рынке в племенной области Куррам на северо-западе Пакистана, сообщает издание Dawn.

Инцидент произошел в городе Парачинар. Как сообщается в пресс-релизе армии Пакистана, речь идет о самодельном взрывном устройстве. Взрыв произошел около 08.50 (07.50 по Баку).

При этом, по данным пресс-службы армии, погибли шесть человек, 20 пострадали, передает РИА Новости.

Пока ни одна действующая в Пакистане группировка не заявила об ответственности за взрыв.

За последнее время это уже четвертый взрыв на этом рынке.