Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 39 раз, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района, в селах Беркабер, Азатамут, Паравакар Иджеванского района и в селах Чинари, Мосесгех и на безымянных высотах Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гызылгаджылы, Джафарли, Кохнегышлаг и на безымянных высотах Газахского района и в селах Агбулаг, Коханеби, Агдам и на безымянных высотах Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.