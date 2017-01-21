18 января Лапшин в присутствии консула Израиля в Беларуси Юлии Рачински-Спиваковой подписал «извинительное письмо на имя президента Азербайджана», сообщает РИА Новости.

«В нем он просит прощения за свои действия в связи с тем, что они были совершены по наивности. Письмо было нотариально заверено консулом посольства Израиля в Беларуси и передано через наше посольство в Баку в администрацию президента Азербайджана на рассмотрение», — сказала Рачински-Спивакова.

Дипломат также сообщила, что мать Лапшина, которая является гражданкой Израиля и там проживает, попросила помилования для сына у президента Азербайджана и направила его в МИД Израиля. При этом консул отметила, что дипмиссия Израиля координирует все наши действия с посольством России, так как Лапшин также является российским гражданином.

«Официальная позиция Израиля — мы против экстрадиции блогера, мы считаем, что он должен быть освобожден», — заявила она.

В посольстве Израиля все же надеются на решение вопроса в пользу блогера, у котого есть возможность обжаловать решение об экстрадиции. «С нашими белорусскими и российскими коллегами мы именно в этом ключе и работаем», — добавила дипломат.

Консул посольства России в Беларуси Игорь Карягин подтвердил БелаПАН, что российская сторона также знает о решении об экстрадиции Лапшина.

«Посольство работает в тесном контакте с Генпрокуратурой Беларуси и посольством Израиля. Позиция нашей стороны была изложена нашим министром иностранных дел 17 января на пресс-конференции», — отметил он.

Александр Лапшин — гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами. Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

С целью пропаганды незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, Лапшин на своей странице в соцсети представил Нагорный Карабах в качестве «независимого государства» и, поддерживая «независимость» непризнанного режима, выступил там же 6 апреля и 29 июня 2016 года с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана.

В минувший вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи Беларусью А.Лапшина властям Азербайджана. «Мы против того, чтобы экстрадировать граждан РФ, задержанных в той или иной стране, в третью страну. Исходим из того, что будем принимать все меры, чтобы эту ситуацию разрешить при полном уважении прав гражданина РФ, который одновременно является гражданином Израиля», — сказал Лавров.