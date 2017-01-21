Мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал пробелы в географических познаниях на Всемирном форуме в Давосе. Во время выступления на сессии 18 января Кличко сказал присутствующим, что Украина почти вдвое больше Франции и по площади самая большая в Европе, сообщает Корреспондент.net.

Отметим, территория Украины – 603 628 км², территория Франции – 547 030 км². Площадь европейской части России — 3 960 000 км², что составляет 40% площади всей Европы.

«Я из Украины, страны, почти вдвое большей, чем Франция. Это самая большая страна в Европе», — сказал он.

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Виталий Кличко посетил украинский ланч в Давосе, на который отказался приходить президент Петр Порошенко, также пребывающий на Всемирном экономическом форуме.

Перед началом ланча мэр столицы дал комментарий журналистам по возможности обмена Донбасса на Крым.

«В Украине нет другой альтернативы, кроме процесса европейской иевроатлантической интеграции. Сегодня звучат дискуссии о том, чтобы «поменять»Донбасс на Крым или озвучиваются другие «идеи». Но я убежден: никаких торгов потерриториальной целостности Украины быть не может! И это — ключевая позиция», -цитирует Кличко его пресс-служба.