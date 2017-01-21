В Вашингтоне полиция задержала 217 участников беспорядков после инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщает The Washington Post.

Об этом рассказал шеф местной полиции Питер Ньюсэм.

Он отметил, что большинство протестов в городе прошли мирно. Однако, в одном из районов города митингующие били автомобили и витрины магазинов.

Им были предъявлены обвинения в организации беспорядков.

Ранее сообщалось, что при столкновении с протестующими в американской столице двое полицейских получили небольшие травмы. Отмечается, что нападавшие использовали молотки и ломы и действовали группами. Для их разгона использовался перечный газ.