В четверг состоялось интерактивное заседание «Эффективность Шелкового пути» Всемирного экономического форума.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в заседании и ответил на вопросы.

В интерактивном заседании «Эффективность Шелкового пути» Всемирного экономического форума наряду с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым приняли участие премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж и представители других стран.

Отвечая на вопрос ведущего мероприятия «Как вложенные в современный Шелковый путь политические и инфраструктурные инвестиции влияют на экономический рост и гармоничность в Азии и Европе, Шелковый путь проходит не только по земле, но и по морю», Президент Ильхам Алиев сказал:

— Говоря о Шелковом пути, мы должны представить более широкую картину, связанную с этой инициативой. Если в регионе не будут налажены надежные политические отношения, то мы не сможем добиться успеха, вкладывая инвестиции лишь в транспортный сектор. Азербайджан вложил прямые инвестиции в реконструкцию относящегося к нам сегмента Шелкового пути, а также, придав импульс инициативам, способствующим региональному сотрудничеству, оказал данному проекту еще и политическую поддержку. Если говорить о региональном сотрудничестве, то это – достаточно широкое сотрудничество, так как оно охватывает политический, экономический и другие секторы. Поэтому мы всегда стремимся начинать проекты и участвовать в проектах, которые могут быть спланированы в регионе, принесут пользу странам, людям, способствуют повышению стабильности и создадут для всех проживающих в нашем регионе равные возможности. Поэтому Азербайджан всегда играл активную роль в реконструкции относящегося к нам сегмента Шелкового пути. Надеемся, что в текущем году мы вместе с нашими партнерами в Грузии и Турции завершим очень важный узел Шелкового пути в этих трех странах между Баку, Тбилиси и Карсом, что позволит нам использовать этот проект на протяжении многих лет. Данный проект сократит маршрут из Китая в Европу с 30-35 до 14 дней. Это будет самый короткий, но, конечно, не самый дешевый маршрут. Сегодня мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы сделать данный маршрут привлекательным и с коммерческой точки зрения, а также приведением тарифов в соответствие с общим уровнем. Пока события в этом направлении развиваются весьма позитивно, как только этот проект завершится, мы сможем получить выгоду от значительного передвижения грузов. Одновременно мы инвестируем в морской порт. В настоящее время мы строим крупнейший в Каспийском регионе морской порт, который будет принимать более 25 миллионов тонн груза в год. Конечно, как вы верно отметили, эта дорога должна проходить также через море, Каспий. Поэтому для обеспечения устойчивого развития данного проекта необходимы достаточная транспортная инфраструктура, порты, суда и танкеры.

Затем ведущий мероприятия поинтересовался деятельностью Китая в реализации проекта Шелкового пути и ролью экономической дипломатии в данном проекте.

Президент Ильхам Алиев: Мы уже приступили к подготовке. Нынешняя ситуация свидетельствует о том, что мы предприняли правильные шаги, так как сегодня мы очень близки к завершению этого недостающего сегмента. Это одновременно совпадает с взглядом Китая «Один трубопровод – один путь». Мы поддерживаем связи с Китаем, в настоящее время Шелковый путь функционирует в тестовом режиме. В минувшем году контейнерный тестовый поезд отбыл из Китая и прибыл, пройдя через Центральную Азию, Каспийский регион, Азербайджан, Грузию и Европу. Мы работаем над привлекательностью этого пути для поставщиков. Одновременно, как я уже отметил, данный проект состоит не только из инвестиций и транспортной инфраструктуры, — хотя это очень важно, — этот проект также налаживает взаимные связи. А взаимные связи укрепляют дружбу. Мы счастливы оттого, что все страны, расположенные вдоль Шелкового пути, поддерживают хорошие рабочие отношения друг с другом. Однако, взаимные связи еще более упрочат это. Это обеспечит уникальную форму сотрудничества между различными странами – странами с различной повесткой дня, культурой, религией, историей, считаю, что это — новая модель мира, так как мы в Азербайджане вкладываем крупные инвестиции в вопрос межкультурного диалога. К примеру, минувший год был объявлен в Азербайджане «Годом мультикультурализма», а нынешний год – «Годом исламской солидарности». Мы одновременно являемся одной из немногих стран-участниц Совета Европы и Организации исламского сотрудничества. Мы расположены между Европой и Азией. Такое географическое положение, наше историческое наследие и политическая повестка дня во многом помогают нам в реализации проекта. Конечно, мы окажем поддержку любым инициативам, касающимся данного проекта. В этом направлении мы работаем в двухстороннем формате со странами-партнерами для привлечения большего объема грузоперевозок. Этой возможностью могут воспользоваться не только страны, расположенные непосредственно вдоль Шелкового пути, но и страны, находящиеся недалеко от него.

Кстати, Азербайджан работает также над другим проектом. Это – проект «Север-Юг». Данный проект соединит Индию, Иран, Азербайджан, Россию, Северную Европу и Ближний Восток. Часть проекта, относящаяся к нашей территории, завершена. Надеемся, что в ближайшие два года данный проект будет интегрирован в Шелковый путь и позволит открыть новый транспортный маршрут.

Далее ведущий мероприятия поинтересовался мнением Президента Ильхама Алиева о взгляде на кибер-Шелковый путь, спросил о том, в чем заключается взгляд на создание цифровой связи над проектом.

Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над этим. По сути, сектор ИКТ считается одной из приоритетных сфер для Азербайджана. Мы вложили инвестиции для развития данной сферы. Более 75 процентов нашего населения – пользователи интернета. Для подключения каждого села к широкополосному интернету у нас есть финансируемая государством программа. Мы, конечно, работаем и над вопросами, связанными с кибербезопасностью. Пока мы не подверглись этим угрозам. Но чем больше развивается страна, тем чаще она сталкивается с рисками.

Есть еще один проект, именуемый TASİM. Это – коммуникационная линия, проходящая через тот же коридор, что и Шелковый путь. Данные коридоры, в действительности, связаны друг с другом. К примеру, сейчас мы говорили об энергетических ресурсах. Могу сказать, что энергетические ресурсы Азербайджана сыграли важную роль в восстановлении Шелкового пути, так как когда мы выдвигали перед странами-партнерами данную идею, самая большая проблема была связана с отсутствием финансирования. Мы обратились в ряд финансовых институтов, однако они не были особо заинтересованы в обеспечении финансовой поддержки. Что же мы предприняли? Мы воспользовались доходами, полученными от энергетических ресурсов, приступили к инвестированию и оказали нашим партнерам финансовую поддержку. Если сегодня вы обратите внимание на энергетический коридор, состоящий из нефте- и газопроводов, соединяющих Азербайджан, Грузию и Турцию, то можете убедиться в том, что Шелковый путь – это и есть в основном тот же самый коридор. Не будь данных проектов, вполне вероятно, что мы не приступили к строительству железной дороги. Поэтому все проекты связаны друг с другом.

Сегодня мы уже создали новый коридор для экспорта электроэнергии. Данный коридор проходит через Азербайджан и Грузию в Турцию. Мы соединили наши электрические линии. Таким образом, один проект открывает путь другому проекту. Сегодня мы экспортируем электроэнергию, газ и нефть, строим железную дорогу, а также, конечно, будем продолжать инвестировать в цифровую сферу. Как уже было справедливо отмечено, цифровая поддержка данных проектов повысит эффективность и принесет еще больше пользы.

Представитель Гонк-Конгского университета Питер Ватсон поинтересовался использованием рабочей силы в реализуемых глобальных проектах и процессами передвижению людей по Шелковому пути.

Президент Ильхам Алиев: Что касается нашей страны, то имеет место позитивная демографическая динамика. После восстановления независимости в 1991 году численность населения у нас увеличилась более, чем на 2 миллиона. Поэтому у нас нет проблем, связанных с привлечением иностранной рабочей силы. Однако, что касается вопроса, связанного с потоком людей, считаю, что это будет хорошо и для наших стран. Думаю, что данные проекты также сыграют важную роль в увеличении числа туристов. Мне кажется, что для привлечения большего числа туристов, страны должны осуществлять сотрудничество в определенной форме. Конечно, можно подумать о совместных местах туризма или недельной программе, реализующей поездки в несколько стран. Недавно в Азербайджане стартовал новый проект, именуемый системой электронной визы. В настоящее время любой человек, желающий посетить Азербайджан, может, не выходя из дома или не покидая места работы, в течение 3 дней получить электронную визу для въезда в страну. Все эти вопросы взаимосвязаны, и, как я уже отметил, Шелковый путь свяжет не только компании, страны, но и людей. Это сделает наш регион еще более стабильным.

Исполнительный директор организации «Green Peace İnternational» Дженнифер Морган поинтересовалась решением экологических проблем при реализации проекта Шелкового пути, как ролью НПО, так и вопросами устойчивого развития в этом деле.

Президент Ильхам Алиев: Мы всегда с большой озабоченностью и вниманием относимся к вопросам, связанным с окружающей средой. Могу напомнить вам время, когда мы проводили подрядные работы в связи с нефтепроводом из Азербайджана в Грузию и Средиземноморское побережье Турции. В то время занимавшиеся окружающей средой НПО весьма активно наблюдали за ситуацией, был принят целый ряд мер в целях обеспечения окружающей среды для всего живого. Все мероприятия были осуществлены на самом высоком уровне.

Азербайджан, как страна, пострадавшая от экологического бедствия, вкладывает крупные инвестиции в чистую энергию. В настоящее время мы вкладываем большие инвестиции в гидро-, солнечную и ветровую энергию. Одновременно в Азербайджане, в особенности, относящейся к нам части Каспийского моря нефтегазовые операции полностью проводятся в соответствие с международными стандартами. Азербайджан, Баку является первым в мире местом производства нефти в 1847 году. В то время и в длительный период ХХ века экологические вопросы не считались приоритетом. Поэтому после восстановления независимости мы по данному фактору находились в крайне сложном положении с точки зрения загрязнения окружающей среды. Имею в виду, в частности, Абшеронский полуостров, Каспийское море. Для очистки данных территорий мы израсходовали и продолжаем расходовать сотни миллионов долларов. Конечно, мы весьма осторожно подходим к охране окружающей среды. Мы можем добиться этих целей лишь в результате тесного сотрудничества, так как у нас одно небо, один воздух, одна вода. Поэтому считаю чрезвычайно важным обязательства стран и непосредственные наблюдения ведущих НПО за этой ситуацией.

Ведущий мероприятия, коснувшись значения привлечения инвестиций частного сектора к рациональным инициативам в ходе реализации проекта Шелкового пути, поинтересовался тем, что необходимо для осуществления этого намерения, еще большего привлечения капитала частного сектора к действующим проектам.

Президент Ильхам Алиев: Все основные транспортные инфраструктурные проекты в Азербайджане были финансированы из государственного бюджета и Государственного нефтяного Фонда, так как, во-первых, частный сектор не располагал достаточными средствами для инвестирования, а, во-вторых, это были стратегические и долгосрочные инвестиции. Данные инвестиции окупятся и станут приносить доход в течение многих лет. Поэтому железнодорожная инфраструктура, каспийское пароходство, воздушные линии, дороги, Шелковый путь – все это делается за счет государственных средств. Однако, это предоставляет возможности и частному сектору.

Я отметил строительство нового порта в Баку. Мы уже располагаем в качестве свободной зоны несколькими тысячами гектаров земли, расположенными недалеко от морского порта. Все местные и иностранные компании приглашаются к участию в данном проекте и присоединению к процессу производства. Одновременно мы создаем специальную инфраструктуру для организации особых промышленных зон в различных регионах Азербайджана, и по мере проведения туда воды, газа, электроэнергии, дорог, железных дорог, частный сектор участвует уже в качестве инвестора. После этого они привлекаются к данным работам. Таким образом, мы стараемся создать для частного сектора хорошие условия, избавить его от тяжелой финансовой нагрузки и стимулировать частный сектор, создавая инфраструктуру.

Сегодня многие страны уделяют внимание различным сегментам Шелкового пути. Мы знаем, что Шелковый путь – это глобальный проект. Поэтому мое предложение заключается в организации встречи министров всех стран, расположенных вдоль Шелкового пути, желающих присоединиться к Шелковому пути, но, возможно, находящихся далеко от него, повторном рассмотрении проекта и принятии конкретных решений, связанных с тем, когда и что необходимо сделать, – графиком, целями, реализацией, создании координационных структур между всеми странами, ежегодном проведении встречи и осуществлении контроля за исполнением проекта.