В двух областях Армении работники министерства здравоохранения страны обнаружили случаи заражения токсином ботулизма, — сообщает пресс-служба Минздрава.

«Один пострадавший является жителем села Акналич Армавирской области, остальные – села Зоракан Тавушской области. Все они были госпитализированы в столичную Республиканскую больницу «Армения», где им незамедлительно была введена сыворотка от ботулизма. Состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое, другие находятся в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении, передает «Новости-Армения».

«Причиной отравления стали консервированные в домашних условиях маринады из стручкового перца и помидоров», — отмечается в сообщении.

Напомним, ботулизм – опасное инфекционно-токсическое заболевание, возбудителем которого является микроб, относящийся к клостридиям. Без доступа воздуха клостридии ботулизма начинают вырабатывать ботулотоксин — один из сильнейших известных ядов, который в 375 тыс раз сильнее яда гремучей змеи и уничтожается только в специалных автоклавах с высоким давлением и температурой. Пища с содержанием ботулотоксина не меняет вкуса, запаха, цвета и внешнего вида. Ботулотоксин вызывает паралич мышц во всем организме больного.