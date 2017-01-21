Первая запись Трампа в президентском Твиттере

Дональд Трамп опубликовал в новом президентском твиттер-аккаунте свою первую запись.

»#День инаугурации», — написал он и дал ссылку на полный текст своей речи после принесения присяги президента США, который опубликован в фейсбуке.

Ранее аккаунт @POTUS управлялся Бараком Обамой, но после инаугурации он официально перешел к 45-му президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

У аккаунта изменились обложка, аватар и описание. Все предыдущие твиты при Обаме были удалены.