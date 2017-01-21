Президент США Дональд Трамп подписал первые указы на посту главы государства. Об этом сообщает Reuters. В частности, он подписал документ, позволяющий Джеймсу Мэттису занимать пост главы Пентагона.

Трамп также подписал документ, провозглашающий Национальный день патриотизма. Кроме того, он подписал документы, предлагающие на утверждение Сената список кандидатур на должности в своей администрации.

В программе новой администрации отмечается, что команда Дональда Трампа займется разработкой ультрасовременной системой противоракетной обороны для защиты от угроз со стороны Ирана и Северной Кореи.

Кроме того, в администрации президента сообщили, что Трамп по-прежнему намерен построить стену вдоль границ США.