В интервью «Москва-Баку» бывший квнщик, а ныне известный телеведущий и музыкант Александр Пушной рассказал о встрече с «Парнем из Баку».

— В своё время вы играли в КВН. Знакомы с бакинскими квнщиками?

— К сожалению, на одну сцену с ними не выходил, мы из разных поколений. Помню, что у них потрясающие голоса. До сих пор не забуду, как к нам в «Хорошие шутки» приходил Мурад Дадашев. В передаче были музыкальные номера, в которых меняли звучание известных песен. Когда пришли бакинцы, то мы предложили им исполнить классическую русскую песню «Одинокая гармонь» в восточном оформлении. Так Мурад такие фирменные восточные мелизмы вставил в песню, что мы были в полном восторге.

Она зазвучала совершенно по-другому. Скажу как музыкант, что это было очень классно. Зритель до конца и не понял, наверное, отчего мы впали в такой восторг. Это был один из немногих выпусков, когда мы до эфира практически и не говорили участникам как лучше петь, обычно именно так и происходило. Бакинцы вышли, исполнили и получилось просто шикарно. Квнщики мастера импровизации в юморе, а тут музыкальный номер. Необычно. Признаться, мы, окрыленные успехом, пытались повторить подобное в других выпусках, но даже на 20% не получалось. Наверное, это должно быть «в крови».

— В Баку бывали?

— Признаться, ни разу там не был. Слышал от знакомых хвалебные отзывы. В скором времени надеюсь наверстаю упущенное. Живя в Москве, ты находишься в постоянной беготне. Вырваться куда-либо получается очень редко и то, в основном по работе. А так хочется просто отдохнуть и Баку — это один из вариантов хорошего отдыха.