Андрей Пионтковский: И вот, наконец, его распирает от заслуженной гордости за совершенный им подвиг разведчика.

Путинский семиминутный спич о девушках с «низким уровнем социальной ответственности» уже разобран психоаналитиками на цитаты и вошел в Историю болезни русского пациента №1 наряду с целованием в животик несчастного Никитушки и похабным анекдотом, рассказанным фрау Меркель. Но мне все же кажется, что наибольший интерес его перформанс представит не для сексопатологов, а для историков спецслужб.

Вопрос о «вербовке Трампа» был заранее подготовлен, отрепетирован и задан с чувством и расстановкой одним из самых преданных лайфовских холуев. Формат официальной пресс-конференции с молдавским дондоном совершенно не смутил повелителя Русского мира. Ему настолько не терпелось посмаковать пикантные подробности трамповского пребывания в Москве, что он просто не мог себя контролировать. Дважды он очень рискованно оговорился. Один раз, правда, успев поправить себя после «Трамп всю жизнь занимался организацией конкурсов красоты». Но зато «МОИ проститутки — самые лучшие в мире» так и остались в ютюбе на 6-й минуте его откровений.

Это была его минута славы, реванш за всю его никчемную профессиональную жизнь. Воспитанник уголовника Лени-самбиста, прочитавший в жизни единственную книгу «Щит и меч», он с детства мечтал о службе в КГБ как о социальном лифте в недоступную пацану из коммуналки сладкую номенклатурную жизнь. И, казалось, жизнь понемногу удавалась. Так приятно было попивать искусительное немецкое пиво в уютной дрезденской квартирке, ощущая себя важным и необходимым винтиком Великой Империи. Но случилась крупнейшая геополитическая катастрофа XX века – дрезденская резидентура закрылась. Дослужившийся к 40 годам до майора «разведчик» был выброшен на улицу и вернулся в свой город, «знакомый до слез», до прожилок, до детских припухлых желез — бандитский Петербург.

Благодаря невероятному стечению обстоятельств и бешеной энергии повешенного им позднее Березовского он оказался на троне в незнакомой и неустроенной (никакого Ordnunga’а, никакой вертикали, никакого имперского величия) стране. Вживайтесь, Вайс, вживайтесь.

Связь с центром была утеряна. Он пытался ее восстановить на другом уровне. Бил поклоны, ставил свечки, окружал себя номенклатурными попами. Но попы побаивались его. Слишком узнаваем был прищур этих холодных рыбьих глаз. Слишком хорошо все эти «арамисы» и «аметисты» помнят своих первых кураторов.

Семнадцать лет одиночества и изнурительного подвижничества на галерах. И вот, наконец, его распирает от заслуженной гордости за совершенный им подвиг разведчика: он завербовал самого могущественного человека в мире — Президента США. Более того, в меру сил способствовал продвижению его на этот пост. Ему безумно хочется поведать об этом urbi et orbi. Но ни в коем случае нельзя было этого делать. Категорически недопустимо в таком глумливом торжествующем тоне публично рассуждать о ценнейшем агенте. Безопасность агентуры — святое для вербовщика высокого уровня. Он еще раз показал, что так и остался всего лишь майором, награжденным медалькой Штази третьей степени.

Весь последний год их совместной деятельности на каждый комментарий Путина о нем наш Трампушка немедленно реагировал счастливым поросячьим визгом в Твиттере: «Вот, сам Путин снова меня похвалил!». С 17 января он молчит. Еще не вышел из состояния грогги.

Источник: Каспаров.ру.