Гражданин Азербайджана приговором Таганского суда Москвы осужден за совершение в столице разбойного нападения и кражи.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе столичной прокуратуры, обвиняемый 5 декабря 2012 года под видом частного перевозчика около одного из ресторанов на улице Рогожский вал договорился с жителем столицы о поездке на улице Шоссейная. По дороге сообщник накинул на шею пассажира удавку, а обвиняемый похитил из карманов куртки потерпевшего имущество на общую сумму более 51 тыс. рублей.

Кроме этого, 1 сентября 2015 года обвиняемый с сообщником в районе дома № 5 по Востряковскому проезду завязали разговор с незнакомцем, якобы приняв его за приятеля. Сообщник обвиняемого стал по-дружески обнимать потерпевшего и похитил из кармана его куртки 92 тыс. рублей.

Суд приговорил обвиняемого к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.