Главу Дагестана Рамазана Абдулатипова призвали обратить внимание на памятник азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви в Дербенте. Открытое письмо президента Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России Мехрибан Садыговой опубликовано на сайте ФНКА «АзерРос» 19 января.

В тексте говорится о «катастрофическом состоянии и искусственном разрушении» памятника и о «халатном отношении» властей к скульптуре и парку. По словам Садыговой, «ответственные лица» не раз обещали реконструкцию, но «жители Дербента по-прежнему наблюдают полное бездействие городских чиновников и властей и их бесконтрольность в отношении к запустевшему парковому комплексу и памятнику, символизирующему огромный пласт мировой культуры».

Территория вокруг парка превратилась в свалку, скульптура находится в ужасном состоянии, подчеркивается в тексте. Просьбы представителей общественности о восстановлении и охране места из-за случаев вандализма не принимаются во внимание, пишет Садыгова.

«Мы считаем такое отношение демонстративным пренебрежением общечеловеческим ценностями и неуважением к выдающимся деятелям культуры мирового уровня, которые наносят серьезный удар по репутации Дагестана и ставит под сомнение приверженность к общемировым культурным ценностям, о которых так часто заявляют в республике», – заявили в ФНКА «АзерРос». По их мнению, решение этой проблемы будет способствовать росту уважения и любви жителей Дербента к городу, его истории и культуре.

Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф, известный под псевдонимом Низами Гянджеви, – классик персидской поэзии и один из крупнейших поэтов средневекового Востока. Он привнес в эпическую персидскую поэзию разговорную речь и реалистический стиль. Его основными произведениями являются пять поэм под общим названием «Пандж Гандж» («Пять драгоценностей»), которые также известны как «Пятерица». Туда входят поэмы «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц» и «Искандер-наме» («Книга Александра»). 1991 год был объявлен ЮНЕСКО годом Низами в честь его 850-летия.