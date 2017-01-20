Первым шагом в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта должно стать возвращение семи оккупированных районов Азербайджана, заявил сегодня в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы России Дмитрий Савельев.

«У меня есть глубокая личная позиция: в урегулировании нагорно-карабахского конфликта необходимо придерживаться решения международных организаций. Естественно, Нагорный Карабах и семь захваченных районов вокруг него должны вернуться в Азербайджан, уверен, это произойдет в среднесрочной перспективе. Первым шагом, который нужно предпринять, должен быть возврат захваченных районов, собственно говоря, мы движемся к этому», — сообщил он.

Дальнейшее будущее нагорно-карабахского урегулирования будет связана с возвращением беженцев в родные земли. «После возврата азербайджанских беженцев на территорию Карабаха будет определяться его статус. Естественно, если все беженцы вернутся в Карабах и будет проведен референдум, мы понимаем, какой результат всенародного опроса будет получен», — отметил Дмитрий Савельев.

Также руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан рассказал о взаимодействии двух стран в сфере экономики. «Экономика России и Азербайджана имеет очень много сходных элементов: у нас большая зависимость от углеводородов, что оказывает негативное влияние при низких ценах на эти виды продуктов. Вместе с тем, обе страны прилагают усилия для экономической интеграции. Речь идет о взаимных инвестициях, как российских предприятий на территории Азербайджана, так и азербайджанцев в экономику России. Мы знаем и видим, как работают азербайджанцы, которые уже стали гражданами России, вкладывая частичку своего сердца в развитие российской экономики, не забывая о своей родине Азербайджане», — поведал депутат.

«Отрадно, что открываются новые совместные предприятия, а также производства по переработке углеводородов: очень важно перейти от экспорта сырой нефти к продаже продуктов ее глубокой переработки. Хотелось бы отметить и успехи в логистическом бизнесе. Мы видим строительство транспортных коридоров, в которых Азербайджан будет играть ключевую роль главного транспортного хаба. Азербайджан будет получать от этого высокие доходы, а Россия – возможность получать и отправлять грузы от Санкт-Петербурга до индийских городов. Соответственно, наши экономики, не побоюсь этого слова, все больше и больше сращиваются, что играет свою роль в сближении наших государств», — заключил Дмитрий Савельев.