Шахматист Гарри Каспаров выступил с резкой критикой в адрес уходящего президента США Барака Обамы. Он обвинил Обаму в значительном снижении позиции Соединенных Штатов в рейтинге свободных стран мира.

«В течение 8 лет правления Барака Обамы уровень свободы в США ежегодно падал. Теперь же, — пишет Каспаров в своем микроблоге Twitter, — Обама, госсекретарь Джон Керри и вся уходящая администрация начали читать лекции о борьбе за главные свободы».

Отметим, что ранее Гарри Каспаров неоднократно подчеркивал, что Обама — один из главных мировых проводников свободы и демократии. Так, например, комментируя встречу Барака Обамы с представителями российской оппозиции в Москве в 2009 году, Каспаров заявил следующее:

«Барак Обама приехал в Москву, дабы показать, что желает установить отношения со всем народом России, а не только с Кремлем. Президент Обама прекрасно понимает ту непростую ситуацию, в которой находится российская оппозиция. Но он также попросил нас понять ситуацию, в которой оказался он. В первую очередь, ему, конечно, нужно решать проблемы, которые волнуют граждан его страны. Он недвусмысленно дал нам понять, что проблемы иранской ядерной программы или северокорейских ракет для США важнее. Хотя он несколько раз повторил, что Америка будет и впредь отстаивать демократические принципы».

«Времена меняются и Гарри Кимович, он тоже меняется. Прошла мода на славословия в адрес Барака Обамы, поскольку с сегодняшнего дня Обама больше не президент США. Теперь Гарри Каспарову, как и другим отечественным оппозиционерам-исповедникам красивого западного образа жизни, предстоит думать, как существовать дальше уже при Дональде Трампе. Ведь на красивую жизнь нужны деньги. Естественно, ни о какой последовательности позиции у таких людей, как Гарри Каспаров, не может быть и речи. Сложно быть последовательным в том, чего, по большому счету, и нет. Политика для них — это бизнес. Как говорится. ничего личного», — высказался политолог Владимир Киреев.

«Правда, если говорить об уровне свободы в США, то он действительно несколько снизился при правлении Барака Обамы, — добавил эксперт. — Вспомнить хотя бы разгон протестов „Оккупируй Уолл-стрит“. Жесткое подавление митингов американской полицией осудили тогда многие страны, в том числе и наша».

Источник: «Ридус»