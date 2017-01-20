Турция считает, что вина за войну в Сирии «полностью лежит на Асаде» Турция не считает отставку президента Сирии Башара Асада условием прекращения войны в Сирии. Об этом заявил вице-премьер-министр Турции Мехмет Шимшек, сообщает ВВС.

По словам турецкого вице-премьера, необходимо выдвигать реалистичные требования и отметил, что Турция больше не может настаивать на точке зрения, что сирийский конфликт нельзя урегулировать без участия Асада.

Вместе с тем, он отметил, что вина за войну в Сирии «полностью лежит на Асаде». Как сообщается, Турция на протяжении последних лет выступала за отставку Асада.

«Мы должны быть прагматиками, реалистами», — сказал Шимшек.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель сирийских повстанцев из организации «Фастаким» Закария Малахифиджи заявил, что большая часть групп сирийской оппозиции решила принять участие в мирных переговорах, которые пройдут 23 января в Астане в Казахстане.