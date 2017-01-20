Международная группировка хакеров Anonymous заявила о «личных и финансовых связях» избранного президента США Дональда Трампа с «русской мафией, контрабандистами детей и лицами, отмывающими преступно нажитые капиталы» и пообещала, что он «будет сожалеть о следующих четырех годах».

«Эпоха 1980-х уже прошла, информация больше не исчезает», – передает ТАСС со ссылкой на Huffington Post заявление Anonymous.

Хакеры отметили, что нападки на Трампа со стороны Демпартии США их волнуют меньше, чем «действительно серьезные дела, в которых замешан» Трамп. О чем именно идет речь, не уточняется. При этом Anonymous заявили, что обвиняют миллиардера в «алчности и жажде власти».

Anonymous объявила «тотальную войну» Трампу весной 2016 года. Тогда хакеры заявили о намерении разрушить предвыборную кампанию миллиардера и подорвать его имидж. В марте они взломали голосовую почту Трампа и его личные данные, однако все оставшееся время предвыборной кампании в США они не напоминали о себе.