Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского и других депутатов осторожнее высказываться о народах России. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает «Российская Газета».

«Россия — многонациональная страна, поэтому, когда мы говорим о какой-то национальности, когда мы подчеркиваем свое отношение к народу, давайте это учитывать, потому что мы с вами живем в России. Мы исходим из того, что все мы братья, и тогда у нас многое будет получаться», — сказал Володин, комментируя слова Жириновского о роли некоторых национальных республик в распаде Советского Союза.

Во время своего выступления в нижней палате парламента лидер либерал-демократов, ссылаясь на статью 1987 года «Русские в СССР», заявил, что идея советской власти поднимать разные народы «до уровня высокоразвитых» ни к чему хорошему не привела. По его мнению, интересы русских с тех пор ущемляются.

«В РСФСР 50 процентов оставляют налогов, в национальных республиках — 100. За что? За что русский народ должен жить в два раза хуже? Русские в промышленности, и женщины работают, потому что не хватает рабочей силы. В национальных окраинах женщины сидят дома с детьми», — рассказал политик.