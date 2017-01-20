В посольстве Азербайджана в Грузии проведено мероприятие, посвященное 27 годовщине трагедии 20 января.

Как сообщает АПА, на мероприятии выступил посол Дурсун Гасанов и подробно рассказал о кровавой трагедии 20 января. Он заявил, что 20 января вписан в историю Азербайджана не только как трагический день, но и как день героизма и чести.

На мероприятии выступили губернатор региона Квемо Картли Пата Хизанишвили, депутат парламента Грузии Махир Дарзиев, профессор ТГУ Сардион Гегелашвили, заместитель председателя Общества азербайджанских аксакалов Грузии Маяк Немятов, бывший депутат парламента Хидаят Гусейнли и другие. Они рассказали о борьбе азербайджанского народа за независимость, об одинаковой участи азербайджанского и грузинского народов, об одинаковых шагах, предпринятыми Советской армией против народов каждой из двух стран.

На мероприятии был продемонстрирован фильм, повествующий о трагедии 20 января.

В фойе посольства была проведена выставка фотографий и книг о трагедии.