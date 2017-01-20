В Тбилисском Дворце спорта проводится VII съезд партии Единого национального движения.

Как сообщает «Грузия Онлайн», бывший депутат парламента Петре Цискаришвили объявил об открытии съезда.

На съезде участвуют 7000 представителей. Среди участников также бывший министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе, лидер движения, супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс, его мать Джулии Аласания.

В рамках мероприятия к участникам из Вашингтона обратился Михаил Саакашвили.

Одна из лидеров партии Нино Каландадзе заявила на мероприятии, что члены партии останутся верны курсу независимости Грузии.

На съезде было отмечено, что на мероприятии не будет выбран председатель партии. М. Саакашвили остается бессменным лидером партии.