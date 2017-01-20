Исполнитель теракта в ночном клубе в Стамбуле, уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов не сожалеет о своем нападении и готов совершить его снова, сообщает в пятницу газета Hurriyet со ссылкой на источник в следствии. Об этом пишет РИА Новости.

«Я бы сделал это снова», — цитирует издание показания Машарипова.

По его словам, приказ о нападении на ночной клуб он получил по смартфону от «эмира» ИГ из сирийской Ракки.

По информации источника издания, Машарипов готов больше рассказать о своих связях с ИГ, если турецкие власти помогут найти его четырехлетнего сына, который сейчас находится у его сообщников.