Сокращение поставок нефти от России должно быть замещено альтернативными вариантами, заявил президент Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна должна компенсировать сокращение поставок российской нефти за счет закупки топлива у других стран, передает Белта.

«Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами», — сказал он.

Глава государства Беларуси также напомнил, что эти вопросы поднимались еще в конце минувшего года, а некоторые альтернативные варианты были даже реализованы.

«Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически», — сказал президент.