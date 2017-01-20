Впервые за 150 лет Белый дом останется без домашних питомцев, поскольку в семье избранного президента Дональда Трампа нет животных, пишет The Huffington Post.
Издание отмечает, что, по словам представителей американского Музея президентских питомцев, начиная с 25-го президента США Теодора Рузвельта в Белом доме всегда жили домашние животные, которые пользовались большой популярностью у американцев.
При президенте Бараке Обаме в Белом доме жили две португальские водяные собаки — Бо и Санни. Во время его предшественника Джорджа Буша-младшего в Белом доме жил шотландский терьер по кличке Барни Буш, а у семьи Клинтонов — лабрадор-ретривер Бадди и кот Сокс.