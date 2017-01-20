Впервые за 150 лет Белый дом останется без домашних питомцев, поскольку в семье избранного президента Дональда Трампа нет животных, пишет The Huffington Post.

Издание отмечает, что, по словам представителей американского Музея президентских питомцев, начиная с 25-го президента США Теодора Рузвельта в Белом доме всегда жили домашние животные, которые пользовались большой популярностью у американцев.

Как передает Газета.ру, в разное время президенты США держали и лошадей, и птиц, а у 27-го главы государства Уильяма Тафта жили козел и корова.

При президенте Бараке Обаме в Белом доме жили две португальские водяные собаки — Бо и Санни. Во время его предшественника Джорджа Буша-младшего в Белом доме жил шотландский терьер по кличке Барни Буш, а у семьи Клинтонов — лабрадор-ретривер Бадди и кот Сокс.