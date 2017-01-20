Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пожелал успехов на посту президента США Дональду Трампу, церемония инаугурации которого пройдет сегодня в Вашингтоне.

Как сообщает агентство Anadolu, Б.Йылдырым заявил, что партнерство США и Турции имеет глубокие исторические корни.

«К сожалению, в свое время имели место ошибки, которые привели к охлаждению двусторонних отношений. Хочется надеяться, что администрация Трампа устранит все проблемы», — отметил премьер.

Премьер-министр выразил надежду, что Вашингтон прекратит оказывать поддержку террористическим группировкам в Сирии и Ираке под видом борьбы с «Исламским государством». «Также США должны пересмотреть свою позицию по вопросу экстрадиции Фетхуллаха Гюлена – организатора попытки военного переворота, предпринятой 15 июля в Турции», — сказал глава правительства.