Заместитель Генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук, рассмотрев просьбу генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче гражданина России и Израиля, известного блогера-путешественника Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности, установил удовлетворить просьбу азербайджанской стороны.

Председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян сообщил на своей странице в Facebook, что решение может быть обжаловано в суде в десятидневный срок. Об этом сообщают СМИ Армении.

В выдержке из постановления, в частности, говорится, что просьба об экстрадиции А.Лапшина удовлетворена: «Поручить Департаменту исполнения наказаний МВД Республики Беларусь организовать передачу Лапшина Александра Валерьевича представителям компетентных органов Азербайджанской Республики после вступления решения о его выдаче в законную силу. О принятом решении уведомить Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики. Копию настоящего постановления направить Лапшину Александру Валерьевичу, разъяснив право обжалования постановления о выдаче в Минский городской суд в течение 10 суток с момента получения его копии».

Информацию об экстрадиции блогера подтвердил также начальник отдела информации и связей с общественностью генеральной прокуратуры Республики Беларусь Петр Киселев.

«Генпрокуратурой Республики Беларусь принято решение об экстрадиции Лапшина представителям компетентных органов Азербайджанской Республики», — цитирует Киселева агентство Интерфакс.

Александр Лапшин — гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами. Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

С целью пропаганды незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, Лапшин на своей странице в соцсети представил Нагорный Карабах в качестве «независимого государства» и, поддерживая «независимость» непризнанного режима, выступил там же 6 апреля и 29 июня 2016 года с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана.

В минувший вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи Беларусью А.Лапшина властям Азербайджана. «Мы против того, чтобы экстрадировать граждан РФ, задержанных в той или иной стране, в третью страну. Исходим из того, что будем принимать все меры, чтобы эту ситуацию разрешить при полном уважении прав гражданина РФ, который одновременно является гражданином Израиля», — сказал Лавров.