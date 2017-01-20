Руководство ориентировало нас, что республика кишит антисоветчиками, и азербайджанцы хотят выйти из СССР.

Об этом Report заявил бывший сотрудник спецподразделения «Альфа» КГБ СССР, полковник в отставке Виталий Демидкин.

«На месте мы увидели, что действительно народ недоволен присутствием в городе советских войск. Но это скорее было обусловлено трагической смертью людей.

Вопроса же об отделении тогда не было. Когда в следующем году мы были в Вильнюсе, то там уже отчётливо говорили о выходе из Союза», — сказал он.

По словам Виталия Демидкина, рядовым сотрудникам даже не было известно о названии операции.

«Слово «Удар» я впервые слышу от вас. Мы выполняли свои задания: ездили по союзным республикам, где были волнения. Тогда мы и не предполагали, что всё может закончиться развалом огромного государства», — сказал бывший спецназовец.

Далее он рассказал о своей командировке в Баку в январе 1990 года.

«В Баку мы в составе группы из 60 человек прилетели, кажется 20-го января. Дату прилёта точно не помню. Зато точно помню, дату отлёта в Москву – 7 марта, потому что это было накануне Женского дня, и я привёз жене из Баку невероятно красивые гвоздики. В общей сложности же пробыли в Баку 45 дней.

По прибытии, из аэропорта сразу же поехали в Бильгя, где побыли несколько дней в санатории. Затем были передислоцированы в штаб 4-й армии, а затем переместились в новое здание КГБ Азербайджана. Я все время был в штабе дислокации и иногда выходил в город на патрулирование. Мы были одеты в гражданскую одежду и поэтому вполне могли сойти за местное население, тем более что народа на улицах было много. В частности видел там манифестацию по поводу похорон погибших», — сказал Виталий Демидкин.

Он отметил, что в «Альфе» практикуется условная скрытость: когда одна группа выполняет задание, другие об этом не знают – даже друзьям-коллегам категорически запрещено рассказывать. А подрыв энергоблока азербайджанского телевидения, по его мнению, дело рук местного подразделения «Альфы».

«Многие операции выполняли местные подразделения КГБ. Обучали их наши инструкторы, и они тоже с гордостью называли себя «Альфой». Разговаривая с бакинскими коллегами, от них я что-то слышал о подрыве энергоблока на телевидении. Поэтому решил, что эта операция их рук дело», — сказал бывший спецназовец.

Виталий Демидкин также добавил, что «Альфу» никогда против народа не пускали, потому что такой приказ просто не был бы выполнен.