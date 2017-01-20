Два депутата получили серьезные травмы при драке, которая вспыхнула в парламенте Турции в ходе обсуждения конституционной реформы.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurrieyet, потасовка произошла между сторонниками и противниками конституционных поправок после того, как независимый депутат Айлин Назлыяка приковала себя наручниками к трибуне, протестуя против законопроекта.

Депутаты от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) попытались стащить ее с трибуны, после чего на защиту ей бросились депутаты от оппозиции.

В результате драки были травмированы один депутат от ПСР и один депутат от прокурдской Партии демократии народов (ПДН). Обе женщины были унесены из зала на носилках.