Художник Шепард Фейри, который в создал в 2008 году плаката «Надежда» с изображением тогдашнего кандидата в президенты Барак Обама, выпустил новую серию изображений для инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

На трех плакатах изображены мусульманская, латиноамериканская и афро-американская девушка. Подпись на плакате с мусульманской девушкой в хиджабе гласит «Мы — люди — сильнее, чем страх». На плакате с с латиноамериканской девушкой с красной розой в волосах написанно «Мы — люди. Защитить достоинство».

Подпись на плакате с афро-американкой — «Мы — люди. Защищать друг друга». «Три группы, которые критиковались Трампом», — сказал Фейри телеканалу CNN.