Липецкая фабрика компании «Roshen» останавливает производственную деятельность по «политическо-экономическим причинам».

Как сообщает АПА со ссылкой на РБК, полная остановка и консервация запланированы на апрель 2017 года.

«Начиная с 2013 года, производство фабрики сократилось в три раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после запрета Роспотребнадзором в 2013 году экспорта украинской продукции Roshen на территорию России, и активная антиукраинская пропаганда в российских СМИ, и препятствие росту представленности продукции «Roshen» на полках магазинов», — рассказали в компании.

В пресс-релизе также говорится, что из-за спада производства на фабрике приходилось проводить массовые сокращения. Оставшихся 700 сотрудников предупредили о предстоящей остановке деятельности.

В апреле 2015 года в отношении липецкой фабрики «Roshen» было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Следствие считает, что при строительстве фабрики было похищено 180 млн руб. бюджетных средств. На имущество фабрики был наложен арест, но позже «Roshen» удалось его обжаловать. В октябре 2016 года прокуратура выявила многочисленные нарушения требований по промышленной безопасности на фабрике «Roshen».