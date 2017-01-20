Дождливая погода активизировала оползневой процесс на Лянкяран-Лерикской дороге.

Как сообщает южное бюро АПА, сейчас на 17, 18, 20, 22, 23, 27, 33, 41, 45 километрах дороги идут оползневые процессы, на дорогу падают большие камни, сыпется земля.

Самое чрезвычайное положение на 23 и 46 км дороги. На этой территории большая масса земли сдвинулась на дорогу и создала проблемы для движения транспорта. Для восстановления интенсивности движения на дороге сотрудники Управления дорожного хозяйства №43 Лерика работают в усиленном режиме. Ведется работа по расчистке дороги, однако в связи с дождем, который сейчас наблюдается в районе, она протекает несколько затруднительно.