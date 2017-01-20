В одном из российских городов, расположенном на Полярном круге, запретили проведение мероприятий в защиту прав ЛГБТ. Салехард — уже 65-й субъект РФ, отказывающий активистам в проведении акций.Глава администрации Салехарда, административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа, в пятницу, 20 января, запретил проведение в городе гей-парада и двух ЛГБТ-митингов, сообщает РБК. Активистам движения ЛГБТ отказали в проведении мероприятий на Полярном круге, рассчитанных на 300 человек, со ссылкой на закон о запрете «пропаганды гомосексуализма». Об этом сообщили городские власти и сами активисты.

Подававший уведомление о проведении шествия Николай Алексеев на своей странице в соцсети Facebook указал, что это уже 65-й из 85 субъектов Российской Федерации, запретивший гей-парад и другие правозащитные ЛГБТ-акции. «Эти решения будут обжалованы в суде, а дело при необходимости доведено до Европейского Суда по правам человека», — написал Алексеев, позднее добавив, что иск был подан в Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа.