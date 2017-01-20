В последний рабочий день на посту президента США Барак Обама вместе с супругой Мишель созвонился с Ангелой Меркель и ее мужем Йоахимом Зауэром, чтобы поблагодарить их за дружбу и поддержку.

Свой последний звонок в должности президента США Барак Обама сделал на номер канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel). В последний полный день своего президентства уходящий глава американского государства выразил ей благодарность за дружбу и усилия по углублению отношений между Германией и США, а также за ее лидерство на международной арене, сказано в сообщении Белого дома.

Обама назвал Меркель самым непоколебимым и надежным международным партнером, который был у него как у президента в течение восьми лет.

Лидеры сошлись во мнении, что тесное сотрудничество между Вашингтоном и Берлином, а также между США и ЕС является необходимым условием для устойчивых трансатлантических отношений, основанного на правилах международного сообщества и защиты общих ценностей.

Обама поговорил и с мужем Меркель Йоахимом Зауэром (Joachim Sauer), которого также поблагодарил за его усилия и поддержку. Первая леди Мишель Обама тоже присоединилась к разговору.

20 января, на пост президента США заступает Дональд Трамп.