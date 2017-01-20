«Бывший лидер СССР Михаил Горбачев, грубо нарушив 119 пункт Конституции России и 71 пункт Конституции Азербайджана, дал незаконный указ об объявлении в Баку чрезвычайного положения и вводе в город армии».

Как сообщает АПА, об этом заявил первый заместитель генпрокурора Азербайджана Рустам Усубов.

Р.Усубов отметил, что согласно этому указу с 00:00 19 января 1990 года советская армия вошла в город с направлений бывшего поселка «Насосный», бывшей метростанции «Азизбекова» и города Сумгаит и подвергла массовым убийствам мирное население. В результате были убиты 132, ранены 612 человек, а также 814 человек были незаконно задержаны. Был нанесен серьезный ущерб зданиям и государственному имуществу. Несмотря на то, что в Баку было достаточное число военнослужащих, в город дополнительно ввели войско из 66 тысяч человек. Это были военнослужащие Минобороны СССР, Внутренних войск и курсанты. В операции участвовали и сверхсрочники из Краснодара, среди них было много армян.

По словам Рустама Усубова, взрыв энергетического блока Азербайджанского телевидения был организован тогдашним председателем Комитета государственной безопасности Азербайджана Вагифом Гусейновым и приехавшими из Москвы представителями: «Тогда дело вела прокуратура России. Прокуратура Азербайджана начала вести это дело очень поздно – 14 февраля 1992 года, что является ошибкой тогдашнего руководства. Проводить следствие спустя два года было очень сложно, определенные доказательства были устранены. Заново проводить слушание было очень сложно. Следственные мероприятия проводились и здесь, и в Москве. Были допрошены высокопоставленные лица Центрального комитета СССР, которые в январе 1990 года были командированы в Баку. Однако Горбачева и Бакатина допросить не удалось. Гиренко, Бабков, Михайлов, Язов были допрошены, Горбачев же уклонился от следствия. В 1992 году материалы 68-томного уголовного дела не были переданы нам. До сегодняшнего дня прокуратура Азербайджана требует это 68-томное уголовное дело, однако нам не передают его. Следствие ведется. После того, как материалы 68-томного уголовного дела будут рассмотрены, можно будет дать оценку и направить их в суд».