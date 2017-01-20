В Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе прошло мероприятие, посвященное трагедии 20 Января.

Как сообщили Report из Генконсульства, мероприятие организовано совместно с азербайджанской общиной в Лос-Анджелесе.

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев на открытии мероприятия проинформировал участников о январской трагедии. Дипломат отметил, что в ходе трагических событий советские войска жестоко убили сотни мирных жителей. Он отметил, что сразу после трагедии общенациональный лидер Гейдар Алиев отправился в азербайджанское представительство в Москве, где яростно осудил кровопролитие. Генконсул также подчеркнул несправедливость того, что спустя 9 месяцев после трагедии 20 Января глава СССР Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира.

По его словам, трагедии и трудности, через которые прошел Азербайджан, не смогли помешать Азербайджану встать на путь независимости. Он отметил, что сегодня, под дальновидным руководством президента Ильхама Алиева, Азербайджан превратился в островок стабильности и развития в регионе.