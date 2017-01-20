21 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Подует северо-восточный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, днем 5-8° тепла, в Баку ночью 0-2°, днем 5-7° тепла.

Атмосферное давление понизится с 769 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 60-65%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, снег и мокрый снег. Местами возможен туман, подует западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-8° тепла, в горах ночью 3-7° мороза, от 3° мороза до 2° тепла.