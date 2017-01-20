Задержан подозреваемый в краже 3 кг. золота из ювелирного магазина в Имишлинском районе.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, в результате проведенных сотрудниками Имишлинского РУП оперативно-розыскных мер был задержан житель села Шахвердили Исмаил Амиров, который подозревается в краже из ювелирного магазина 3 килограммов золотых изделий, которая была совершена 16 ноября прошлого года. Кроме того, установлена личность еще одного причастного к преступлению человека.

Во время осмотра во дворе дома И.Амирова в качестве вещественных доказательств были изъяты закопанные в земле золотые изделия весом 1 кг. 488 г.