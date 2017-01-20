Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка (Эль Чапо) экстрадирован в США. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Мексики.

Несколько месяцев назад он был переведен в федеральную тюрьму в приграничном с США городе Сьюдад-Хуарес. Перед экстрадицией власти развернули масштабную операцию по обеспечению безопасности вокруг учреждения.

В конце октября прошлого года мексиканский суд отклонил пять протестов защиты Коротышки против его передачи в Соединенные Штаты. Американцы обвиняют Эль Чапо в совершении тяжких преступлений, в том числе в умышленных убийствах, торговле оружием и наркотиками, а также отмывании денег.

Однако власти США заверили внешнеполитическое ведомство Мексики в том, что Лоэру не приговорят к казни. Коротышка получил широкую известность после побега из тюрьмы «Альтиплано», совершенного в июле 2015-го. Там был прорыт тоннель длиной 1,5 километра на 10-метровой глубине.

А свой первый побег Гусман совершил в 2001 году, с помощью сообщников подкупив охранников и спрятавшись внутри тележки с бельем для прачечной.