Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном проблемы нагорно-карабахского урегулирования.

Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, встреча состоялась накануне в Москве.

«Обсуждена проблематика нагорно-карабахского урегулирования, включая вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что министры рассмотрели актуальные темы развития российско-армянского союзнического взаимодействия, уделив особое внимание выполнению достигнутых между руководителями РФ и Армении договоренностей, подготовке предстоящих в Москве 24 января переговоров глав правительств двух стран.