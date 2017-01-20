Телеканал CNN показал репортаж о наследовании президентских полномочий в случае убийства Дональда Трампа во время инаугурации в пятницу.

Репортер Брайан Тодд рассмотрел сценарий покушения не только на избранного президента, но и на вице-президента и высших лиц конгресса.

По конституции США, напоминает CNN, если президент и вице-президент убиты либо недееспособны, их заменяет спикер палаты представителей, а за ним следует временный председатель сената. Если и с ними что-то случается, обязанности президента исполняют министры, начиная с госсекретаря.

В случае с инаугурацией 20 января ситуация еще более сложная. К полудню министры Барака Обамы уже сложат полномочия – в том числе госсекретарь Джон Керри. Но выдвинутый Трампом кандидат на этот пост – Рекс Тиллерсон – пока не утвержден в должности сенатом.

Поэтому в полдень 20 января обязанности главы госдепа начнет временно исполнять заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон, представитель администрации Обамы, передает РИА Новости.

Кроме того, на случай и вовсе катастрофических событий в США выбирается так называемый дежурный преемник – как правило, это один из министров. Он не присутствует на инаугурации и находится под охраной в отдаленном месте, его имя не разглашается.

Этот дежурный преемник будет тоже не из команды Трампа — сенат еще никого из нее не утвердил. Им будет кто-то из администрации Обамы, сообщает CNN.

«На инаугурации есть две линии наследования: одна — администрации Барака Обамы, которая еще находится у власти, а другая не появится до тех пор, пока Дональд Трамп не будет введен в должность, а сенат не утвердит его назначения», — заявил в комментарии телеканалу политолог Джон Фортье.